ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вода в душе оказалась смертельно опасной

12:14
  • пятница
  • 18 января 2019

Обнаруженные инфекции могут привести к летальному исходу

Американский ученый Керри Гамильтон выяснил, что вода в душевых, раковинах и туалетах опасна для жизни. Она содержит смертоносные бактерии и способствует возникновению инфекционных заболеваний.

В исследовании рассматривались различные факторы риска. Наиболее опасными были признаны найденные в воде бактерии легионеллы. Заболевание, вызываемое этими бактериями, приводит к смертельному исходу в 10 – 25 процентах случаев заражения.

"Чтобы защитить людей от инфекций, мы должны сначала определить риски. Если мы сможем точнее предсказать, как качество воды ухудшается при различных обстоятельствах, то будем более эффективно использовать ресурсы и предотвращать вспышки заболеваний", - цитирует Гамильтона MedicalXpress.

Ученый определил, что риск заражения бактерией возрастает, если на человека попадают водяные брызги. Кроме того, заразиться можно, вдыхая капли воды вместе с бактерией.

Гамильтон предупредил, что размножению легионелл способствует сложная система водоснабжения в домах. В таком случае вода длительное время застаивается, и создаются условия для роста бактерий.

Наиболее уязвимы к этой инфекции пожилые люди и те, у кого имеются хронические заболевания.

Главное сегодня
Девушка в душевой кабине
Девушка в душевой кабине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.