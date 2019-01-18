Вода в душе оказалась смертельно опасной

Обнаруженные инфекции могут привести к летальному исходу

Американский ученый Керри Гамильтон выяснил, что вода в душевых, раковинах и туалетах опасна для жизни. Она содержит смертоносные бактерии и способствует возникновению инфекционных заболеваний.

В исследовании рассматривались различные факторы риска. Наиболее опасными были признаны найденные в воде бактерии легионеллы. Заболевание, вызываемое этими бактериями, приводит к смертельному исходу в 10 – 25 процентах случаев заражения.

"Чтобы защитить людей от инфекций, мы должны сначала определить риски. Если мы сможем точнее предсказать, как качество воды ухудшается при различных обстоятельствах, то будем более эффективно использовать ресурсы и предотвращать вспышки заболеваний", - цитирует Гамильтона MedicalXpress.

Ученый определил, что риск заражения бактерией возрастает, если на человека попадают водяные брызги. Кроме того, заразиться можно, вдыхая капли воды вместе с бактерией.

Гамильтон предупредил, что размножению легионелл способствует сложная система водоснабжения в домах. В таком случае вода длительное время застаивается, и создаются условия для роста бактерий.

Наиболее уязвимы к этой инфекции пожилые люди и те, у кого имеются хронические заболевания.