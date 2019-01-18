Чем прославились Настя Рыбка и Алекс Лесли

О внезапной популярности белорусских секс-коучев - в фотогалерее ТВЦ.RU

Главными героями российского информационного поля неожиданно стали Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и Алекс Лесли (Александр Кириллов). ТВЦ.RU решил разобраться в биографических фактах этих одиозных людей и понять, как они пришли к популярности.

Настя Рыбка родилась 1 мая 1990 года в белорусском городе Бобруйск. Имеет высшее образование, была замужем и родила ребенка. Однако семейная жизнь показалась Рыбке скучной, и она уехала из Минска в Москву. Бывший супруг запретил ей общаться с ребенком.

После развода Рыбка познакомилась с Алексом Лесли (Александром Кирилловым), коучем по сексу. Лесли 37 лет, он тоже из Белоруссии. Живет тем, что пишет книги по психологии, проводит тренинги по раскрепощению. Лесли уверен, что никаких моральных рамок не существует, а есть только абсолютный эгоизм для удовлетворение своих потребностей. У Лесли есть институт "добровольных наложниц", которые сопровождают его на тренингах. В их ряды и вступила Настя Рыбка, после чего популярность начала набирать обороты.

"На самом деле мы как компания друзей, где много девушек и всего один парень. Мы все любим друг друга. Собираемся иногда, ходим куда-нибудь и, конечно, занимаемся сексом. Кто с кем и как хочет", - поделилась Рыбка в интервью изданию Life.

Попав в тусовку Лесли, Рыбка оказалась в центре скандала. В интернете появилось видео, на котором она якобы занимается сексом на набережной в Москве. При детальном рассмотрении можно заметить, что это была имитация, но ожидаемый эффект в обществе был достигнут.

В 2016 году Настю Рыбку заметили на яхте у бизнесмена Олега Дерипаски. Девушка выложила записи разговоров и фотографии в Instagram из-за чего разразился скандал. После круиза она написала книгу "Дневник по соблазнению миллиардера или Клон для олигарха".

В феврале 2018 года Рыбку, Лесли еще шестерых граждан России и Белоруссии задержали в одной из гостиниц Патайи. Молодые люди проводили секс-тренинг для россиян, желающих научиться доводить своего партнера до оргазма. Мероприятие было платным, за вход взималась плата - около 20 тысяч бат (более 40 тысяч рублей – прим.ред.).

Лесли и Рыбку обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства, но затем статью поменяли на "Создание тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера".

Алекс Лесли, чтобы избежать уголовного наказания, инициировал собственную смерть. "Умер" он 9 декабря, "воскрес" 12 июня 2017 года. В январе 2019 года суд в Паттайе приговорил их условному сроку и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в следственном изоляторе. 17 января Рыбка, Лесли и еще пять фигурантов дела приземлились в Москве, после чего их задержали. На данный момент депортированные находятся под стражей. Российские полицейские расследуют дело о вовлечении в занятие проституцией.