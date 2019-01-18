Каша "Маши и Медведя" попала в книгу рекордов Гиннесса

Мультфильм продолжает набирать огромное количество просмотров

Эпизод мультсериала "Маша и Медведь", который называется "Маша плюс каша" стал самым просматриваемым мультипликационным видео в мире и вошел в книгу рекордов Гиннесса. Серия набрала 3,4 миллиарда просмотров.

"Эпизод "Маша плюс каша" вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом/анимационным видео на YouTube. На сегодняшний день эпизод набрал уже более 3,4 миллиарда просмотров глобально", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании "Анимаккорд", которая занимается производством мультсериала.

Также в пресс-службе отметили, что эпизод стал единственным анимационным видео в мире, которое вошло в пятерку самых просматриваемых на YouTube за все время существования видеохостинга.

Первая серия "Маши и Медведя" вышла в 2009 году. Сейчас сериал переведен на 36 языков и транслируется в более чем в 100 странах.

Общее число просмотров видеороликов с героиней Машей на YouTube превышает отметку в 42 миллиарда. Выход следующего эпизода запланирован на 25 января.