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Найден второй пилот упавшего на Дальнем Востоке самолета

12:57
  • пятница
  • 18 января 2019

Второй летчик Су-34 поднят на борт вертолета

Спасатели обнаружили второго пилота после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке. Его состояние удовлетворительное. Об этом сообщили в Минобороны.

Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла, передает РИА Новости. Ранее на борт спасательного вертолета был поднят первый пилот.

Самолеты разбились в пятницу утром в районе Японского моря в 35 километрах от берега. Су-34 коснулись друг друга в воздухе. Летчики катапультировались.

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