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Звезде "Игры престолов" годами запрещали мыть голову

13:43
  • пятница
  • 18 января 2019

Актриса рассказала о своих мучениях

Софи Тёрнер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", призналась в том, что ей было запрещено мыть голову на съемочной площадке. Кошмар актрисы продолжался на протяжении двух лет.

"В течение первых нескольких сезонов мне разрешали мыть голову, потому что я была аристократичной девушкой. К пятому сезону меня стали просить не мыть голову, и это было действительно отвратительно. Теперь я ношу парик, чтобы я могла мыть голову тогда, когда захочу. Но да, пару лет я жила с очень жирными волосами", - сказала Тёрнер в интервью InStyle.

Однако она добавила, что носить парик тоже было тяжело. Актриса часто испытывала зуд на коже головы.

По словам Тёрнер, больше всего из ее знакомых о состоянии своих волос заботился ее коллега по сериалу Кит Харингтон, играющий Джона Сноу. Над ним постоянно шутили из-за того, как тщательно он накручивал свои кудри перед красными ковровыми дорожками.

Ранее сообщалось о дате выхода первого эпизода заключительного сезона сериала. Он появится на экранах уже 14 апреля.

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Софи Тернер
Софи Тернер
Софи Тернер
Софи Тернер
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