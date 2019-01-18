Загитова и Медведева воссоединились

Фигуристки снялись в рекламе японской мобильной игры

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева стали лицом мобильной аниме-игры - Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record.

Медведева исполнила роль Хомуры, которая по сюжету является союзницей Мадоки (Загитова), пишет РИА Новости.

Медведева и Загитова были конкурентками на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане и тренировались вместе под руководством Этери Тутберидзе. После Игр Медведева перешла в группу к канадскому тренеру Брайану Орсеру.