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Загитова и Медведева воссоединились

13:56
  • пятница
  • 18 января 2019

Фигуристки снялись в рекламе японской мобильной игры

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева стали лицом мобильной аниме-игры - Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record.

Медведева исполнила роль Хомуры, которая по сюжету является союзницей Мадоки (Загитова), пишет РИА Новости.

Медведева и Загитова были конкурентками на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане и тренировались вместе под руководством Этери Тутберидзе. После Игр Медведева перешла в группу к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

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