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Минобороны сообщило о состоянии второго летчика Су-34

14:45
  • пятница
  • 18 января 2019

В военном ведомстве подробно рассказали о крушении самолетов

Вертолеты Минобороны подняли на борт двух пилотов бомбардировщика Су-34, который этим утром потерпел аварию над Японским морем. Состояние лётчиков удовлетворительное. Им оказывают медпомощь.

Экипаж находился на спасательном плоту, который раскрылся после катапультирования. Пилоты подавали световые сигналы. Это помогло спасателям в рекордные сроки установить местонахождение лётчиков.

ЧП произошло в районе Татарского пролива, передает "ТВ Центр". Два бомбардировщика Су-34 выполняли учебно-тренировочный полёт в непростых погодных условиях. Во время маневрирования один из самолётов коснулся другого. После инцидента в небе были замечены купола двух парашютов. К месту ЧП направили корабли Тихоокеанского флота, а также самолёты и вертолёты со спасателями. Причины аварии выясняются.

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