Киев отстранили от решений по Керченскому проливу

Россия не будет согласовывать с Украиной инспекцию германских и французских экспертов

Ангела Меркель предложила Владимиру Путину отправить в Керченский пролив экспертов из Германии и Франции для проверки свободы судоходства. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров своим германским коллегой Хайко Маасом. По его словам, российский президент согласился на это.

Об этом стороны договорились еще месяц, однако визит до сих пор не состоялся, пожаловался Лавров. Сейчас же Берлин предлагает "простую поездку упаковать в некий документ, который должен быть согласован с Украиной".

"Если идея состоит в необходимости облечь все это какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат", - отметил Лавров.

В свою очередь, Маас заявил, что Берлин и Париж могли бы внести дополнительный вклад в гарантии свободы судоходства. При этом он признал, что уже сейчас проблем с этим в Керченском проливе нет.

"Сейчас свобода прохода гарантирована, все участники это подтверждают", - приводит слова германского министра агентство "Интерфакс".

Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября. 24 моряка, которые незаконно пересекли российскую границу, арестованы до 25 января.