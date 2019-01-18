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Собянин продлил работу транспорта в Москве в Крещенскую ночь

14:59
  • пятница
  • 18 января 2019

Автобусы будут ходить до трех часов ночи

Для удобства тех, кто будет купаться в Крещенскую ночь, работа наземного общественного транспорта будет продлена. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На линию выйдут более 100 автобусов, троллейбусов и трамваев. Они будут курсировать до трёх часов ночи. Уточнить маршруты можно на официальном сайте мэра столицы.

Для тех, кто ночью в пятницу все же решит окунуться в Крещенскую воду, в Москве - все готово. По всему городу оборудованы 63 проруби. Удобные настилы, деревянные лестницы и тёплые раздевалки с обогревом. Есть и палатки, где все желающие смогут согреться горячим чаем. А за безопасностью проследят не только спасатели и врачи, но и полиция. Окунуться в иордань можно будет в пятницу, в крещенский сочельник - с шести вечера, после освящения воды, а также в субботу, в сам праздник - до полудня.

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