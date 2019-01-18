Ограбление тяжелобольных детей в Москве попало на видео

Игрушки у детей украли охранники
Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже игрушек, которые волонтеры передали в дар тяжелобольным детям.
Подарки находились в складском помещении на улице Электрозаводская, которое арендует детский хоспис. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, сообщает "ТВ Центр". На кадрах видно, как двое мужчин в куртках с надписью "Охрана" выбирают подарки, пакуют их и уносят.
- То есть у тяжелобольных детей ты похитил игрушки, правильно?
- Да! Признаюсь!
- Что собирался сделать с игрушками?
- Отвезти домой, ребенку.
- Не стыдно?
- Стыдно.
Похищенные игрушки уже обнаружены и в ближайшее время их вернут хоспису. Возбуждено уголовное дело.