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Ограбление тяжелобольных детей в Москве попало на видео

15:12
  • пятница
  • 18 января 2019

Игрушки у детей украли охранники

Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже игрушек, которые волонтеры передали в дар тяжелобольным детям.

Подарки находились в складском помещении на улице Электрозаводская, которое арендует детский хоспис. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, сообщает "ТВ Центр". На кадрах видно, как двое мужчин в куртках с надписью "Охрана" выбирают подарки, пакуют их и уносят.

- То есть у тяжелобольных детей ты похитил игрушки, правильно?

- Да! Признаюсь!

- Что собирался сделать с игрушками?

- Отвезти домой, ребенку.

- Не стыдно?

- Стыдно.

Похищенные игрушки уже обнаружены и в ближайшее время их вернут хоспису. Возбуждено уголовное дело.

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Ограбление тяжелобольных детей в Москве попало на видео
Ограбление тяжелобольных детей в Москве попало на видео
Ограбление тяжелобольных детей в Москве попало на видео
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