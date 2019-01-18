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Завравшийся Зеленский оправдался на видео

14:24
  • пятница
  • 18 января 2019

В России на него заведено уголовное дело

Украинский юморист Владимир Зеленский, объявивший о намерении баллотироваться в президенты, прокомментировал информацию о кинобизнесе в России. Зеленский подчеркнул, что ни он сам, ни студия "Квартал 95" не работают в России и никакого кинобизнеса там нет.

"Мы туда не ездим, я там не выступаю. На меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компания "Квартал 95 финансово помогали нашей армии", - заверил кандидат в президенты.

Компания "Квартал 95" действительно имеет много прав, сообщил Зеленский. Она торгует с интеллектуальными правами в 21 стране, в том числе со странами СНГ. Деньги от этих продаж поступают на счет западных кампаний, а уже оттуда она возвращаются на Украину.

"И именно на Украине мы тратим эти деньги на наших работников, на производство нашего контента. Мы работаем только в нашей стране", - заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что юморист является сооснователем кипрской компании Green Famіly Ltd, которая в свою очередь учредила в России три кинокомпании – "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Президентский выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении принять в них участие в новогоднюю ночь.

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