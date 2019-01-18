Как проходит реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

Работы планируют завершить весной 2019 года

Реставрация фигур 16 девушек фонтана ВДНХ "Дружба народов" почти завершена. Конструктивное состояние этих скульптур было аварийным и осенью их отправили в мастерскую. Специалисты проделали уникальную работу, чтобы обеспечить сохранность статуй и вернуть им прежний блеск.

В таком цвете этих красавиц еще не видели. Результат кропотливой работы реставраторов налицо. Украинка с лентами в волосах "раскраснелась". Но это только начало. Перед тем, как фигуры девушек снова покроют золотом, им предстоит примерить не один образ.

"Все наслоения старые счищаются, потом наносятся семь новых слоев. Несколько слоев сурика, это вот оранжевый цвет, несколько слоев грунтовки, а потом несколько слоев лака", - рассказала художник-реставратор Ольга Филиппова.

Блестящая от лака, эта бронзовая статуя уже готова к золочению. Русская красавица, кстати, меньше всех пострадала от времени. Сохранилась в первозданном виде. Сноп колосьев в руках и коса - все, как и 65 лет назад. Остальным пришлось сложнее. Из 16 скульптур свой облик утратила половина.

Больше всего от времени пострадали самые небольшие элементы: так, таджичка и азербайджанка частично лишились своих хлопковых букетов, долгое время они простояли с пустыми руками, но сегодня реставраторам удалось восстановить бронзовые цветы в руках девушек.

Букеты составлялись на основе сохранившихся деталей. Гроздья винограда, бутоны цветов, а этот "символ солнца" и вовсе изготовлен заново. Через несколько десятилетий подсолнух снова дополнит цветочный ансамбль Дружбы народов.

"Лепили мы абсолютно новую не с фантазии, не с нашей головы, а по фотографиям, перед скульптором лежала фотография и поэтому деталь соответствует задумке автора", - сообщил заместитель генерального директора реставрационной мастерской "Наследие" Дмитрий Стадник.

После полного восстановления деталей начинается самый ответственный этап. Статуи покрывают золотом. Мужчины уже у ног этой эстонки (см. видео). Кстати, ее облик напоминает одну очень известную балерину. Величественную фигуру доверили сильным рукам. Сусальное золото аккуратно выкладывают на специальную подушку и разрезают на мелкие части. Затем начинается золочение.

Сантиметр за сантиметром. Преображение происходит на глазах. Такими яркими эти статуи были разве что в середине прошлого века. Сусального золота в них осталось менее 70%. Но уже этой весной они снова будут радовать всех посетителей ВДНХ, обещают реставраторы.

Елена Сахно, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".