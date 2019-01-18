Опубликовано фото Нагиева без штанов

Сын публично пристыдил отца

Дмитрий Нагиев выложил на своей странице в Instagram провокационное фото, на котором он позирует в обтягивающих трусах со спущенными штанами. Публикация вызвала бурю эмоций в сети. За один час она набрала более 175 тысяч лайков.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом", - цитирует подпись к снимку "Дни.ру".

Однако сын шоумена Кирилл не оценил выходку отца. "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает. Как мне быть?", - прокомментировал он фотографию.

Нагиев-старший быстро удалил опубликованный снимок и вместо него выложил селфи с подписью: "И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам, мазохистам-сладкоежкам, это только нравится".

Подписчики артиста неоднозначно отреагировали на провокацию. "Это все прикольно, конечно, и все мы люди в конце концов... Но лицо Первого канала, "Голос-дети"...", "Челюсть упала!", "Ждем вторую серию. Давай быстрее снимай", "Когда хотел отправить Бузовой, но перепутал. У меня только такое оправдание", "Я одна ничего не понимаю? Что вы все там увидели? Стоит мужик в трусах и носках. Со спущенными штанами", "Дезодорант в трусы можно было и не класть", - написали пользователи соцсети.