"Газпром" отказался списывать долги с жителей Чечни

Речь идет о сумме в девять миллиардов рублей

Дочернее подразделение "Газпрома" - "Газпром-Межрегионгаз" – не торопится исполнять решение грозненского суда о списании многомиллиардных долгов с жителей Чечни. Вместо этого, оно будет обжаловано.

"Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию", - подчеркнули в пресс-службе "Газпром-межрегионгаз", сообщает "Интерфакс".

Ранее в Грозном суд обязал местный филиал "Газпрома" списать задолженность населения за газ. В прокуратуре Чеченской республики сообщили, что жителям простили долги на сумму девять миллиардов рублей. Там пояснили, что во время проверки было установлено, что газовая компания не составляла документы, необходимые для списания долгов с грозненцев.

Таким образом, она нарушала закон. В результате долг стало невозможно взыскать "в силу истечения сроков исковой давности". Также в ведомстве подчеркнули, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность и могли вызвать протесты.