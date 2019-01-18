Метеочувствительные птицы впали в депрессию

Смена оттепели заморозками снижает выживаемость птиц

Переменчивая январская погода в этом году способствует развитию депрессии у птиц. Из-за перепадов температуры птицы становятся вялыми, мало едят.

"Есть, например, метеочувствительные люди, а птицы еще более метеочувствительные. Мы по нашим птицам замечаем, что, когда происходит снижение давления, они не только становятся более вялыми, но у них также снижается выживаемость", - рассказал агентству "Москва" столичный орнитолог.

Кроме того, из-за заморозков, которые следуют после оттепели, у птиц возникает проблема с добычей корма – вода замораживается на ветках и плодах и не дает добраться до еды. "Людям необходимо подкармливать птиц в этот период", - добавил эксперт.

Согласно прогнозу погоды, после оттепели, которая пришла в столицу 18 января, ударят морозы. 22 января ночная температура опустится до минус 15 градусов.