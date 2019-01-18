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"Мяч на стороне России": Германия умоляет спасти ДРСМД

14:45
  • пятница
  • 18 января 2019

Берлин просит уничтожить нарушающие условия договора ракеты

США не готовы к диалогу по вопросу их выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Они неоднократно давали это понять в ходе официальных контактов. Об этом сообщил Сергей Лавров на встрече с коллегой из Германии Хайко Маасом, передает "ТВ Центр".

Министры обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку. Лавров подчеркнул, что итоги совместной работы Москвы и Берлина за прошлый год он считает позитивными. В частности, глава российского МИД отметил рост товарооборота. Кроме этого, министры обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. Говоря о ДРСМД, Масс подчеркнул, что Германия выступает за сохранение договора. При этом для этого Россия, по словам министра, должна "ликвидировать крылатую ракету, нарушающую положения документа".

Лавров заметил, что Россия всегда открыта к диалогу, в отличие от американских коллег.

"Был выдвинут ультиматум, что только сами мы можем решить судьбу договора, поскольку необходимо всего-то навсего уничтожить все эти ракеты, уничтожить их пусковые оборудование, уничтожить пусковые установки и обеспечить регулярный, раз в 3 месяца, приезд контролеров, чтобы они ходили все здесь смотрели, чего им интересно. Понятно, что это задумано было изначально для того, чтобы создать предлог для выхода их из договора", - заявил Лавров.
 

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