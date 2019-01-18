"Я это сделаю": Макрон пообещал прыгнуть с огромной высоты

Президента Франции впечатлили прыжки десантников

Эмманюэль Макрон пришел в восторг от посещения французской военной базы в Тулузе. Он пообещал десантникам совершить прыжок с парашютом.

Военные приземлились прямо перед президентом. Инструктор десантников Патрик Колле пошутил и сказал Макрону, что десантники хотели бы увидеть, как с парашютом прыгает сам президент. "Я это сделаю, обещаю", - цитирует слова Макрона газета La Depeche.



Однажды президент Франции уже выполнял десантирование. Тогда он спускался с вертолета к атомной подводной лодке по тросу.

Макрон посетил Национальный центр воздушно-десантных операций, чтобы проверить работу бригад. Подразделения центра входят в группу оперативного реагирования.