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Собчак показала "огромное преимущество" Порошенко

15:39
  • пятница
  • 18 января 2019

Бывший кандидат в президенты России впервые сделала политическое заявление на Украине

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая находится с визитом в Киеве, решила поделиться с подписчиками своей страницы в Instagram инсайдерской информацией о грядущей битве за кресло президента на Украине. В частности, она рассказала о том, за счет чего победу на выборах может одержать нынешний украинский лидер Петр Порошенко.

В одном из Stories в Instagram телеведущей выложена видеозапись, на которой она снимает Киев из окна. "Вот, кстати, о чем говорят все украинцы здесь, что то, что Порошенко сделал церковь отдельной и независимой на Украине, это дает ему перед выборами огромное преимущество", - отметила она.

Ранее Ксения Собчак заявила, что приехала в Киев ради встречи с друзьями. По ее словам,  поездка носит исключительно туристический характер. Журналист Аркадий Бабченко предположил, что на самом деле Собчак занимается обслуживанием президента и СБУ. Ее приезд якобы связан именно с выборами главы государства на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Между тем, накануне, 17 января, пресс-служба Порошенко сообщила, что никаких разговоров о встрече с журналисткой у главы государства нет. Также там не смогли ответить на вопрос о том, не расценивается ли приезд Собчак как "вмешательство во внутренние" дела Украины.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел "объединительный собор". На нем объявили о создании новой "Православной церкви Украины". 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии.

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