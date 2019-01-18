Собчак показала "огромное преимущество" Порошенко

Бывший кандидат в президенты России впервые сделала политическое заявление на Украине

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая находится с визитом в Киеве, решила поделиться с подписчиками своей страницы в Instagram инсайдерской информацией о грядущей битве за кресло президента на Украине. В частности, она рассказала о том, за счет чего победу на выборах может одержать нынешний украинский лидер Петр Порошенко.

В одном из Stories в Instagram телеведущей выложена видеозапись, на которой она снимает Киев из окна. "Вот, кстати, о чем говорят все украинцы здесь, что то, что Порошенко сделал церковь отдельной и независимой на Украине, это дает ему перед выборами огромное преимущество", - отметила она.

Ранее Ксения Собчак заявила, что приехала в Киев ради встречи с друзьями. По ее словам, поездка носит исключительно туристический характер. Журналист Аркадий Бабченко предположил, что на самом деле Собчак занимается обслуживанием президента и СБУ. Ее приезд якобы связан именно с выборами главы государства на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Между тем, накануне, 17 января, пресс-служба Порошенко сообщила, что никаких разговоров о встрече с журналисткой у главы государства нет. Также там не смогли ответить на вопрос о том, не расценивается ли приезд Собчак как "вмешательство во внутренние" дела Украины.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел "объединительный собор". На нем объявили о создании новой "Православной церкви Украины". 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии.