Как связана керченская провокация с тонусом украинцев

Зачем Украина создает напряженность вокруг Керченского пролива

Провокация, устроенная украинскими властями в Керченском проливе, связана с грядущими выборами на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Киев намерен "сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя", передает РИА Новости.

Между тем в пятницу МИД ФРГ сообщил, что Керченский пролив совершенно свободен для прохода судов. Однако глава ведомства Хайко Маас указал, что эта ситуация не должна повторяться, а задержанных Россией украинских моряков следует освободить.

Ранее Лавров рассказал, что Берлин предложил Москве отправить в Керченский пролив экспертов из Германии и Франции для проверки свободы судоходства. По словам российского министра, Владимир Путин согласился на это.

Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября прошлого года. Украинские моряки нарушили государственную границу и были задержаны пограничниками.