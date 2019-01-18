ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как связана керченская провокация с тонусом украинцев

15:24
  • пятница
  • 18 января 2019

Зачем Украина создает напряженность вокруг Керченского пролива

Провокация, устроенная украинскими властями в Керченском проливе, связана с грядущими выборами на Украине. Об  этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Киев намерен "сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя", передает РИА Новости.

Между тем в пятницу МИД ФРГ сообщил, что Керченский пролив совершенно свободен для прохода судов. Однако глава ведомства Хайко Маас указал, что эта ситуация не должна повторяться, а задержанных Россией украинских моряков следует освободить.

Ранее Лавров рассказал, что Берлин предложил Москве отправить в Керченский пролив экспертов из Германии и Франции для проверки свободы судоходства. По словам российского министра, Владимир Путин согласился на это.

Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября прошлого года. Украинские моряки нарушили государственную границу и были задержаны пограничниками.

Читайте также:
Новости по теме
Украинские корабли в Керченском проливе
Украинские корабли в Керченском проливе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.