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Пострадавшую из-за падения снега пытался остановить дворник

15:31
  • пятница
  • 18 января 2019

Женщина проигнорировала ограждение и предупреждения об опасности

В Москве женщина погибла в результате падения на нее глыбы снега с крыши, пытавшийся ее спасти сотрудник ГБУ Жилищник госпитализирован.

Инцидент произошел днем 18 января возле дома №3 на Танковом проезде, где проводились работы по удалению снега и наледи с крыши, сообщает ТВЦ.RU. Проходившая мимо женщина не обратила внимание на ограждение, проигнорировала предупреждения и оттолкнула дворника, который хотел ее остановить.

В результате именно в тот момент, когда женщина проходила опасную зону, с крыши сорвалась глыба снега и придавила ее. В результате женщина погибла, а дворник, пытавшийся ее спасти, получил травмы. На данный момент он находится в больнице.

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