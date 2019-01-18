ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Долгий сон грозит скорой смертью

15:58
  • пятница
  • 18 января 2019

Исследование показало ужасающие результаты

Американские ученые определили, что непрерывный сон длительностью более девяти часов приводит к выкидышу у беременных на позднем сроке. Это связано с понижением артериального давления во время сна.

Участие в исследовании приняли более 150 женщин, у которых случился выкидыш на сроке свыше 28 недель, и 480 все еще беременных или уже родивших женщин. Их опросили о качестве и продолжительности сна во время вынашивания ребенка.

Выявилась определенная закономерность. Беременные женщины часто просыпаются ночью, что является неким защитным механизмом для плода. Риск выкидыша повышается при длительном и спокойном сне, сообщает EurekAlert.

Ученые пришли к выводу, что ночные пробуждения активизируют нервную систему и повышают артериальное давление. Наоборот, пониженное давление служит причиной нарушений роста и развития плода, может вызвать преждевременные роды и выкидыши.

Однако исследователи предупреждают, для того чтобы лучше понять эти взаимосвязи, необходимо дальнейшее изучение вопроса.

Главное сегодня
Сон
Сон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.