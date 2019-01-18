Долгий сон грозит скорой смертью

Исследование показало ужасающие результаты

Американские ученые определили, что непрерывный сон длительностью более девяти часов приводит к выкидышу у беременных на позднем сроке. Это связано с понижением артериального давления во время сна.

Участие в исследовании приняли более 150 женщин, у которых случился выкидыш на сроке свыше 28 недель, и 480 все еще беременных или уже родивших женщин. Их опросили о качестве и продолжительности сна во время вынашивания ребенка.

Выявилась определенная закономерность. Беременные женщины часто просыпаются ночью, что является неким защитным механизмом для плода. Риск выкидыша повышается при длительном и спокойном сне, сообщает EurekAlert.

Ученые пришли к выводу, что ночные пробуждения активизируют нервную систему и повышают артериальное давление. Наоборот, пониженное давление служит причиной нарушений роста и развития плода, может вызвать преждевременные роды и выкидыши.

Однако исследователи предупреждают, для того чтобы лучше понять эти взаимосвязи, необходимо дальнейшее изучение вопроса.