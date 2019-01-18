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"Не мальчик": странное заявление Лукашенко о Путине

16:07
  • пятница
  • 18 января 2019

Лукашенко не считает текущий момент отношений с Россией критическим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам встреч с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что его коллега нацелен на укрепление отношение Москвы и Минска.

"Думаю, это же не мальчик, в политике не новичок", - сказал Лукашенко, добавив, что республика всегда проводила пророссийский курс. "Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди", - отметил президент Белоруссии.

Лукашенко также назвал условия, на которых возможно введение единой валюты с Россией. "Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях", - приводит его слова БЕЛТА.

Ранее германские СМИ выразили обеспокоенность по поводу возможного объединения России и Белоруссии.

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