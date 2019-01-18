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Собянин открыл здание следственного управления ГУВД Москвы после капитального ремонта

16:04
  • пятница
  • 18 января 2019

Здание сильно пострадало во время пожара в 2015 году

Сергей Собянин в пятницу открыл после капитального ремонта здание Главного следственного управления столичного ГУВД. На церемонии мэр подчеркнул, что превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом правительства города, передает ТВЦ.RU.

"Мы уделяем особое внимание развитию материально-технической базы столичной полиции, созданию комфортных условий службы сотрудников, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью. За последние 8 лет мы провели капитальный ремонт 200 объектов столичной полиции и других правоохранительных органов. Это и здания райотделов полиции, и спортивные площадки, и жилые дома для сотрудников", - сказал Собянин.

Он рассказал, что ремонт здания ГСУ носил внеплановый характер после пожара 2015 года.

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