Лукашенко: белорус - это русский со знаком качества

Президент испугался провокаций в своей стране

Попытка сыграть на теме столкновения русских и белорусов – очень опасна, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал на встрече в преддверии 100-летия дипломатической службы республики.

"Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал)", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил об инциденте в минском метро, когда двое мужчин устроили конфликт. СМИ преподнесли его, как нападение гражданина Белоруссии на приезжего из России. По словам президента, узнав об этом, он сразу же потребовал разобраться в произошедшем, передает БЕЛТА. Выяснилось, что "там русскими, как они говорят, и не пахло", рассказал президент республики. Это была потасовка между двумя белорусами.

"Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте?", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что именно атаки на его страну в СМИ тревожат его больше всего, а не налоговый маневр, который проводится в российской нефтяной сфере. "Ну нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами", - подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, он отметил, что, "если в Белоруссии не будет отморозков, которые будут бить русских", ей их подкинут. В связи с этим белорусские правоохранительные органы получили указание пресекать любые провокации в стране, которые могут привести к конфликту жителей России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что не считает текущий момент отношений с Россией критическим. Он отметил, что его коллега Владимир Путин нацелен на укрепление отношений Москвы и Минска.