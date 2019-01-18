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Минобороны рассказало об опасных поисках второго пилота Су-34

17:05
  • пятница
  • 18 января 2019

Информация о спасении второго пилота не подтвердилась

Минобороны России опровергло информацию об обнаружении второго пилота Су-34, который этим утром потерпел аварию над Японским морем. По данным ведомства, поисково-спасательная операция продолжается. Запеленгован сигнал аварийного буя, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что военные вертолеты подняли на борт двух пилотов бомбардировщика. Трагедия произошла около Татарского пролива.  Во время маневрирования в сложных погодных условиях Су-34 задел другой самолет. После этого были замечены купола двух парашютов.

Спасательная операция проходит при сильном ветре и четырехбалльном шторме. К месту ЧП направлены суда Тихоокеанского флота.

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