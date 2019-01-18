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В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме

17:22
  • пятница
  • 18 января 2019

Он напал с ножом на женщину в супермаркете

В столице Норвегии Осло неизвестный атаковал местную жительницу. Она получила ножевое ранение, когда оплачивала покупки на кассе в супермаркете.

После этого злоумышленника задержали. Им оказался 20-летний гражданин России. Он прибыл в страну 17 января из Швеции. Состояние пострадавшей оценивается как критическое, сообщает РИА Новости

Как передает "Интерфакс", местная полиция расценивает произошедшее, как теракт. Нападавший не был знаком с жертвой, а выбрал ее случайным образом.

На допросе он сам заявил, что пытался устроить террористический акт. Задержанный якобы хотел напасть на большее количество людей. Теперь прокуратура передала дело для дальнейшего расследования службе безопасности полиции Норвегии.

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