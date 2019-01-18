Выгод не несет: в России отвергли идею Лукашенко об общей валюте

Создание единой валюты двух стран не принесет ничего, кроме сложностей

Появление общей валюты России и Белоруссии возможно, но не будет иметь серьезных перспектив для экономик двух стран. Такое мнение в интервью ТВЦ.RU высказал экономист Сергей Хестанов, комментируя заявление Александра Лукашенко о создании единой валюты. По его мнению, практическая выгода от этой идеи остается неясной.

"Технически ничего невозможного в этом нет, но экономика Белоруссии достаточно небольшая по сравнению с экономикой России, и более тесная интеграция с российской вряд ли приведет к каким-то сколько-нибудь значимым эффектам", - сказал Хестанов.

По его мнению, экономики двух стран и без общей валюты сильно связаны друг с другом. Белоруссия поставляет много продукции в Россию, и в то же время использует много российского сырья. Экономический результат введения новой валюты может оказаться нейтральным. Не будет и негативных последствий. Если предположить, что положение союзника вдруг ухудшится, это не отразится на экономике России.

Однако валютная реформа создает риски в сфере законотворчества, полагает доцент РАНХиГС.

"Введение общей валюты подразумевает в числе прочего унификацию налогового законодательства, что потребует довольно много времени и усилий. Кроме сложностей, связанных с необходимостью унификации таможенного, налогового законодательства, согласования всех регламентов, никаких особых выгод и отрицательных последствий это явление, даже если оно произойдет, в себе не несет", - говорит Хестанов.

Он добавил, что инициатива может попросту не реализоваться. "Президент Белоруссии часто предлагает самые разные варианты решения тех или иных проблем, в том числе экономических, но отнюдь не все эти варианты доходят до практической реализации", - заключил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не против создания общей валюты с Россией, но ей не должен быть российский рубль. При этом ради этого он готов менять налоговое и таможенное законодательство, взяв "лучшее у россиян и белорусов".

"Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", - цитирует слова лидера Белоруссии БЕЛТА.