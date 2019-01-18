"Господь попустит": Порошенко распсиховался после вопроса о коррупции

Президент Украины назвал блогера "провокатором" после вопроса о коррупции

Петр Порошенко во время встречи с жителями Черкасс получил вопрос, который застал его врасплох. К президенту Украины подошел пользователь Facebook Олег Лысак и на русском спросил: когда в стране начнется борьба с коррупцией?

Порошенко ответил "Вас господь попустит!" При этом выглядел украинский лидер растерянным. После этого он назвал автора вопроса "москальским провокатором" и дал более развернутый комментарий:

"Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат: "Слава Украине! Это вам ответ, пан провокатор" – обратился к собравшимся Порошенко.

В последнее время адекватность Порошенко и умение себя держать на публике вызывает вопросы. Накануне президент Украины выбил смартфон из рук мужчины, пытавшегося задать главе государства вопрос.