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"Господь попустит": Порошенко распсиховался после вопроса о коррупции

18:00
  • пятница
  • 18 января 2019

Президент Украины назвал блогера "провокатором" после вопроса о коррупции

Петр Порошенко во время встречи с жителями Черкасс получил вопрос, который застал его врасплох. К президенту Украины подошел пользователь Facebook Олег Лысак и на русском спросил: когда в стране начнется борьба с коррупцией?

Порошенко ответил "Вас господь попустит!" При этом выглядел украинский лидер растерянным. После этого он назвал автора вопроса "москальским провокатором" и дал более развернутый комментарий:

"Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат: "Слава Украине! Это вам ответ, пан провокатор" – обратился к собравшимся Порошенко.

В последнее время адекватность Порошенко и умение себя держать на публике вызывает вопросы. Накануне президент Украины выбил смартфон из рук мужчины, пытавшегося задать главе государства вопрос.

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