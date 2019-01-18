Епифаний устроил истерику из-за подчинения Константинополю

​"Митрополит" плохо ознакомился с текстом документа

Предстоятель так называемой "новой церкви" Епифаний (Думенко) считает, что структура является полностью независимой и не подчиняется Константинополю. По его мнению, об этом говорится в томосе об автокефалии.

"Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей", - заявил глава "ПЦУ", передает РИА Новости.

Ранее на сайте Константинопольского патриархата был опубликован текст томоса. В документе говорится, что Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на украинской территории. Также есть другие ограничения, ставящие новую структуру в прямую зависимость от Константинополя. В частности, все наиболее важные вопросы "новая церковь" Украины должна решать через него.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел "объединительный собор", на котором объявили о создании новой "Православной церкви Украины". 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии. После этого документ отправили в Стамбул, где были поставлены оставшиеся подписи членов Святейшего Синода Вселенского патриархата. Уже 9 января документ вернулся на Украину. Его привез президент страны Петр Порошенко.