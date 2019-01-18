ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Епифаний устроил истерику из-за подчинения Константинополю

17:43
  • пятница
  • 18 января 2019

​"Митрополит" плохо ознакомился с текстом документа

Предстоятель так называемой "новой церкви" Епифаний (Думенко) считает, что структура является полностью независимой и не подчиняется Константинополю. По его мнению, об этом говорится в томосе об автокефалии.

"Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей", - заявил глава "ПЦУ", передает РИА Новости.

Ранее на сайте Константинопольского патриархата был опубликован текст томоса. В документе говорится, что Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на украинской территории. Также есть другие ограничения, ставящие новую структуру в прямую зависимость от Константинополя. В частности, все наиболее важные вопросы "новая церковь" Украины должна решать через него.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел "объединительный собор", на котором объявили о создании новой "Православной церкви Украины". 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии. После этого документ отправили в Стамбул, где были поставлены оставшиеся подписи членов Святейшего Синода Вселенского патриархата. Уже 9 января документ вернулся на Украину. Его привез президент страны Петр Порошенко. 

Читайте также:
Новости по теме
Патриарх Варфоломей и глава новой Украинской церкви Епифаний
Патриарх Варфоломей и глава новой Украинской церкви Епифаний
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.