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У Порошенко появился ещё один соперник на выборах

17:58
  • пятница
  • 18 января 2019

Новый кандидат имеет опыт антикризисного управленца

Партия "Основа" представила народного депутата Сергея Таруту в качестве кандидата в президенты Украины. В ближайшее время он подаст все необходимые документы для официальной регистрации.

"Сегодня съезд партии "Основа" официально выдвинул Сергея Таруту кандидатом на пост президента Украины. Партия уверена в том, что именно наш лидер Сергей Тарута сможет стать действительно гарантом успеха Украины", - цитирует сообщение в аккаунте партии на Facebook РИА Новости.

Члены партии считают, что у Таруты есть хорошая деловая репутация, а также опыт антикризисного менеджера. Кроме того, кандидат собрал собственную команду и разработал четкую стратегию развития экономики и достижения мира.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Регистрация кандидатов началась 31 декабря.

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