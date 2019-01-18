Изнасилованную дознавательницу из Уфы выгнали из полиции

Виновато пьянство на работе

В Башкирии руководство местного МВД уволило двух сотрудниц. Причина в употреблении спиртных напитков в отделе полиции Уфимского района.

Произошедшее пресс-служба МВД по республике Башкортостан назвала грубым нарушением служебной дисциплины. Там добавили, что такой проступок порочит честь сотрудника органов внутренних дел.

Как передает РИА Новости, речь идет о дознавательнице, которая до этого заявила, что в помещении отдела полиции была изнасилована тремя высокопоставленными полицейскими. Они также распивали с ней и еще одной девушкой спиртные напитки. Вторая уволенная сотрудница полиции, также присутствовавшая в момент распития спиртных напитков в здании полиции, проходит по делу об изнасиловании в качестве свидетеля.

Ранее адвокат одного из обвиняемых по делу об изнасиловании Рустам Ибрагимов рассказал о результатах экспертизы. По его словам, на одежде пострадавшей найдены следы эпителия четырех женщин, а не мужчин. Речь может идти о следах самой потерпевшей, либо ее матери или подруги. Также это могут быть эпителии коллеги-свидетельницы. Теперь у женщин повторно берут пробы.

В ночь на 30 октября 2018 года в здании отдела полиции по Уфимскому району трое экс-полицейских изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. По этому факту было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Арестованные находятся в СИЗО.

Кроме того, руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району и начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции.