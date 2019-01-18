Над Москвой взойдет "кровавая" суперлуна

Москвичи рискуют не увидеть "кровавую" Луну из-за облаков

В понедельник, 21 января, жители России смогут увидеть редкое астрономическое явление – полное лунное затмение. Спутник Земли будет проходить близко к нашей планете и окрасится в красный цвет.

Затмение будет происходить в течение трех часов – с 06:34 до 09:51 по московскому времени. Как сообщили в московском планетарии, видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8%. "Так что в земную тень войдет Суперлуна!", - добавили там.

Однако с большой долей вероятности москвичи не увидят этого явления. "С запада подойдет очередной циклон. Поэтому небосвод будет закрыт облаками и это с вероятностью 99,9%. С утра понедельника с большой вероятностью небосвод будет закрыт облаками", - указали АГН "Москва" в метеослужбе.

Следующее затмение спутника Земли будет частичным. Оно произойдет в июле этого года.