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Путин поделился с Совбезом итогами поездки в Сербию

19:59
  • пятница
  • 18 января 2019

Особое внимание уделили косовской проблеме

Итоги своего визита в Сербию Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России. Особое внимание было уделено косовской проблеме, передает "ТВ Центр".

Ситуация на Балканах осложнилась после того, как власти в Приштине объявили о намерении создать вопреки международным договорённостям собственные вооружённые силы.

Участники совещания рассмотрели также вопросы, связанные с предстоящими международными встречами президента, и обменялись мнениями по ряду проблем внутрироссийской политики.

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Официальный визит президента России Владимира Путина в Сербию
Официальный визит президента России Владимира Путина в Сербию
Официальный визит президента России Владимира Путина в Сербию
Официальный визит президента России Владимира Путина в Сербию
Официальный визит президента России Владимира Путина в Сербию
Официальный визит президента России Владимира Путина в Сербию
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