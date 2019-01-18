Путин поделился с Совбезом итогами поездки в Сербию

Особое внимание уделили косовской проблеме

Итоги своего визита в Сербию Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России. Особое внимание было уделено косовской проблеме, передает "ТВ Центр".

Ситуация на Балканах осложнилась после того, как власти в Приштине объявили о намерении создать вопреки международным договорённостям собственные вооружённые силы.

Участники совещания рассмотрели также вопросы, связанные с предстоящими международными встречами президента, и обменялись мнениями по ряду проблем внутрироссийской политики.