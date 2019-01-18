Россия откроет для Европы Керченский пролив

Владимир Путин согласился допустить западных экспертов в Керченский пролив

Владимир Путин дал согласие на приезд немецких и французских специалистов с инспекцией в Керченский пролив для оценки безопасности прохода судов. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров на переговорах с главой германского МИД. Хайко Маас прибыл в Москву, чтобы помимо ситуации в акватории Азовского моря, обсудить целый ряд других актуальных вопросов. В частности, строительство газопровода "Северный поток-2" и выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Часть официальных переговоров, которую обычно позволяют запечатлеть журналистам, громких заявлений не содержит. Но именно она задаёт встрече тон. Министры иностранных дел России и Германии в пятницу оба заявили, что их государства настроены на плодотворное сотрудничество. Одной из главных тем переговоров стало строительство "Северного потока - 2". В этом вопросе мнения сторон едины: реализацию проекта необходимо продолжать, несмотря на попытки ряда стран помешать этому. На днях стало известно, что посол США в Германии угрожал Берлину санкциями - в том случае, если прокладку газопровода не остановят. Немцы на провокацию не поддались.

"Мы ценим, что правительство ФРГ продолжает поддерживать проект строительства газопровода "Северный поток - 2" и рассматривает его в качестве коммерческой инициативы, которая направлена на диверсификацию поставок природного газа и, в конечном итоге, на повышение энергобезопасности в Европе", - указал Лавров.

Решение США о выходе из договора о РСМД в пятницу также обсуждалось на встрече. Москва пытается спасти соглашение, ведь его разрыв угрожает глобальной стабильности. Россия уже не раз заявляла, что соблюдает все договорённости. Но Штаты упрямо преследуют какие-то свои цели.

"Долгое время они просто обвиняли нас в нарушении договора, даже не объясняя, в чём оно состояло и о какой ракете конкретно идет речь. Буквально клещами из них выжали какое-то время назад название ракеты и сразу им сказали, что да, эта ракета есть, она была испытана. Что вас не устраивает? Мы им объяснили, что испытания были, дальность была такая-то, она разрешённая", - рассказал Лавров.

"Мы приветствуем, что Москва готова к дальнейшим переговорам. Готова делиться информацией, отвечать на вопросы и вносить свой вклад в сохранение Договора о РСМД", - со своей стороны указал Хайко Масс.

Сразу после переговоров с Сергеем Лавровым Хайко Маас отправился в Киев, а потому ситуацию на Украине министры, конечно, тоже обсуждали.

"Серьёзную обеспокоенность у нас вызывает положение в Азовском море. Мы не хотим новых конфликтов. Такие кризисы, как тот, который возник в ноябре, не должны повторяться", - сказал глава МИД ФРГ.

Хайко Маас привёз в Москву предложения Берлина о решении ситуации в Керченском проливе. Сергей Лавров заявил, что документ, конечно, тщательно будет изучен. Но в то же время добавил, что удивлён. Ещё во время саммита в Аргентине Ангела Меркель попросила Владимира Путина разрешить немецким специалистам посетить место конфликта и посмотреть, как осуществляется проход кораблей через акваторию Азовского моря. Президент России тут же согласился. Зачем теперь понадобился какой-то особый документ, не совсем понятно.

"Если идея состоит в том, чтобы облечь это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать кое-какие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался французский формат", - заявил Лавров.

А решения в рамках "нормандского" формата, как и минские договорённости, до сих пор буксуют. Сергей Лавров напомнил, что Киев всё ещё не выполняет обязательства в контексте разведения сил в Донбассе, саботируется и вопрос с особым статусом региона. Впрочем, эту тему Хайко Маас обсуждать отказался. Говорили министры про грядущие выборы на Украине. Киев не намерен открывать избирательные участки в своих дипмиссиях в России.

Уже после пресс-конференции министры продолжили переговоры за закрытыми дверями. Известно, что там обсуждалось урегулирование конфликта в Сирии.

Евгения Карих, "ТВ Центр".