Москва оказалась в числе самых привлекательных столиц для туристов

Первое место заняла индонезийская Джакарта

Москва оказалась в топе-10 самых привлекательных столиц для иностранных туристов в прошлом году. Рейтинг составило издание Business Insider.

Российскую столицу по итогам исследования поместили на шестое место данного топа. Лидер – индонезийская Джакарта; замыкает "десятку" столица Польша Варшава, передает ТАСС.

Для составления рейтинга использовались такие показатели, как стоимость проживания в отеле, обеда в ресторане, поездки на такси, а также посещения достопримечательностей.