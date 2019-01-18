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Число преступлений в московском метро сокращено вдвое за 5 лет

19:54
  • пятница
  • 18 января 2019

Столичное метро стало еще безопаснее

Количество преступлений, совершенных на территории столичного метро, уменьшилось более чем в два раза в течение пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"За пять последних лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Московского метрополитена, сократилось на 55,4%. Количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств также имеет тенденцию к снижению", - сообщили в полиции.

Количество расследованных преступлений увеличилось более чем на 75%, а раскрываемость составила более 52%. Кроме того, количество карманных краж снизилось на 7,1%, случаев хулиганства - на 22,2%, побоев - на 16%. В полиции отметили, что не осталось ни одного нераскрытого разбоя.

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