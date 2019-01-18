Появилось видео "нечеловеческих условий" содержания Цеповяза

Автор ролика добивается кардинальных мер в отношении осужденного

В Сети опубликовано новая видеозапись жизни члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, осужденном на 20 лет лишения свободы, который отбывает наказание в колонии строгого режима в Приамурье. Автор ролика назвал его "Нечеловеческие условия содержания Цапка-крабоеда из Кущевской: Преступление и наказание", сообщает ТВЦ.ru.

"Выбрасывать в сеть фото и видео о вольготной жизни Цеповяз Вячеслава в колонии, буду до тех пор, пока не будут предприняты кардинальные меры дисциплинарного и уголовного наказания в отношении данного осужденного", - отметил он в подписи к ролику.

По словам, автора, назвавшим себя Сергеем Периным, таким способом удастся сделать отбывание наказания для осужденного "именно наказанием, а не увеселительной прогулкой в "пионерский лагерь".

На выложенном видео показано, как Цеповяз, называющий себя "начальником пасеки" рассказывает о своем месте пребывания. На улице, судя по всему, лето. Территория мало чем отличается от дачной. Спальня Цеповяза на пчелиной пасеке оборудована в отдельном вагончике. Также он проводит видеоэкскурсию по месту, где он пьет чай и играет в нарды с товарищем. А еще показано большое количество пчелиных ульев.

Сам Перин в подписи к видео подчеркнул, что для безопасности ему пришлось взять псевдоним, чтобы опубликовать новые фотографии. Также он отметил, что Цеповяз всем заправляет в колонии и даже сменил начальника "под себе угодного".

С 2016 года Цеповяз работал на пасеке. После этого его переселили в улучшенный барак где есть отдельные комнаты на два человека. В январе 2018 его уволили по сокращению штатного расписания.

В начале ноября в интернете появились фотографии, на которых Вясеслав Цеповяз ел шашлыки, икру и крабов в колонии. Во ФСИН тогда заявили, что фото были сняты в 2015 году. СКР завел на сотрудников исправительной колонии №3 в Амурской области уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сам Цеповяз проходит по делу в качестве свидетеля.

Цеповяз был одним из лидеров кущевской банды Сергея Цапка. В 2010 году они убили семью местного фермера. Жертвами расправы стали 12 человек. За это Цапок получил пожизненный срок. В 2014 году он скончался в СИЗО. Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строго режима.

Как отметил Перин, защита Цеповяза считает, что он не причастен к массовому убийству в Кущевке. Однако его подельники утверждали, что именно он финансировал покушение на ростовского предпринимателя.