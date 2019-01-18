"Государево око" России накроет Землю

Сотрудники МЧС и работники сельского хозяйства будут использовать новую систему

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что России необходимо создать систему спутников дистанционного зондирования Земли. Она позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете. Сам проект Рогозин назвал перспективным.

"После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли. Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле", - заявил он.

По его словам, для сотрудников МЧС система будет полезна, в частности, когда нужно сквозь сильную задымленность выводить пожарную авиацию на площадь 25 квадратных метров. В сельском хозяйстве система пригодится для беспилотной техники и возможности мониторинга пахотных земель, передает ТАСС.

Также государству будет полезно это "око" для отслеживания изменения инфраструктурных объектов. Кроме того, они будут предлагать для "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Русснефти" и других компаний возможность дистанционного контроля за теми объектами, которые "они строят на территории нашей страны, либо за ее пределами". Рогозин заключил, что из космоса можно контролировать все, что происходит на этих объектах.