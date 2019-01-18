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Летчик Су-34 найден мертвым

21:33
  • пятница
  • 18 января 2019

Тело штурмана найдено в ходе поисково-спасательной операции

В Татарском проливе спасатели обнаружили тело одного из пилотов Су-34, который в пятницу утром потерпел аварию над Японским морем. Погибшего штурмана подняли на борт рыболовецкого судна "Электрон".

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Владивостокский морской спасательно-координационный центр, двоих летчиков продолжают искать.

По данным Минобороны, в операции задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. "Также в районе катапультирования ведут поиск пять судов. Еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район поиска", - рассказали в оборонном ведомстве.

Трагедия произошла во время маневрирования в сложных погодных условиях. Су-34 задел другой самолет, что привело к аварии. Один из летчиков ранее был обнаружен и поднят на спасательный плот.

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