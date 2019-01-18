"Мерзкий консерватор Мэй" посягнула на святое

Британский актёр в образе Терезы Мэй исковеркал культовую песню Queen

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй переживает тяжелый период в своей карьере. Проект ее правительства о соглашении по Brexit потерпел оглушительный провал на голосовании в парламенте, сообщает ТВЦ.ru.

Однако некоторые решили, что этого мало, и вовсю издеваются над главой правительства в интернете. Так поступил известный актер Энди Серкис, который в прошлом году уже спародировал Мэй, объединив ее образ с одним из персонажей киноэпопеи "Властелин колец" Голлумом.

На этот раз Серкис пошел дальше, и записал новую версию песни Bohemian Rhapsody группы Queen, которую якобы исполняет Мэй-Голлум. При этом он изменил текст композиции. Кстати, теперь многие могут обвинить его в том, что он покусился на святое. Эта песня считается культовой в Великобритании. В частности, она дала серьёзный толчок группе Queen в ее карьере.

В свежем ролике актер высмеял сторонников Brexit. Также Серкис от лица Мэй-Голлума обращается к бывшему главе правительства Дэвиду Кэмерону, министру иностранных дел Борису Джонсону и главе Минюста Майклу Гоуву. Их всех он также высмеивает за попытку построить политическую карьеру с помощью решения о выходе из Евросоюза.

Высказывает Энди-Тереза и недовольство в отношении политиков из ЕС, которых "в Брюсселе не поймешь". "Мне неловко лгать. Да лучше мне вообще бы не родиться", - утверждает актер.

Также, по его словам, Терезу Мэй никто не любит. "Это Тереза, мерзкий консерватор", - поет Серкис в позаимствованной у Queen песне.

Ранее британский парламент завалил проект Терезы Мэй по Brexit. Также лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин вынес вотум недоверия ее правительству, но оно преодолело его. Несмотря на неудачу в парламенте, 29 марта Великобритания все равно покинет ЕС.