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Когда патриарх Кирилл станет почетным профессором РАН

22:30
  • пятница
  • 18 января 2019

В РАН пояснили ситуацию с присвоением звания патриарху Кириллу

Патриарх Кирилл станет почетным профессором Российской академии наук (РАН). Однако голосование по этому вопросу еще не состоялось. Академия наук перенесла на неопределенный срок церемонию присуждения этого звания.

"Будет обсуждение, потом голосование. Это должно быть коллективное решение академиков, членов президиума", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова.

Отмечается, что патриарх станет почетным профессором за популяризацию науки и участие в передаче "Очевидное – невероятное".

Как рассказал протоиерей Всеволод Чаплин, заслуги перед наукой у патриарха Кирилла, безусловно, есть. "Патриарх покровительствует науке, это очевидно. Вспомним Макарьевские премии, которые теперь присуждаются и ученым-естественникам", - сказал он в интервью "МК".

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