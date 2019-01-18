Найдено тело еще одного летчика Су-34

Поиски еще одного пилота продолжаются

На Дальнем Востоке продолжаются поиски пилота самолета Су-34, который катапультировался после ЧП в воздухе. Бомбардировщики потеряли управление и столкнулись в пятницу утром во время планового полета над Татарским проливом.

Место крушения находится в 35 километрах от берега. На этот момент найдены трое пилотов, передает "Интерфакс". Один из них выжил - он находился на спасательном плоту. Угрозы его жизни нет. Судьба еще одного человека неизвестна.

В районе происшествия запеленгован сигнал аварийного буя. В поисках участвуют пять морских судов, самолеты и вертолеты. Операция проходит в сложных погодных условиях. Температура около десяти градусов ниже нуля. Костюмы, в которые одеты летчики, позволяют им находиться в ледяной воде до 12 часов. Надувные спасательные плоты увеличивают это время до суток.

По предварительным данным, причиной столкновения стала ошибка экипажа. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил полетов.