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Испугавшая москвичей снежная гроза попала на видео

10:11
  • суббота
  • 19 января 2019

Редкое природное явление произошло в ночь на Крещение

В ночь на 19 января в столице и в Подмосковье зафиксировано редкое природное явление - снежная гроза. Гром и молнии испугали жителей Зеленограда и Солнечногорского района. Поднялся сильный ветер, и повалила ледяная крупа. Москвичей необычное явление испугало. Люди снимали грозу на видео и спрашивали в соцсети, как такое зрелище возможно зимой.

Как объяснили "Российской газете" синоптики, гром - это следствие встречи теплых и холодных воздушных масс. 18 января в Москве была сильная оттепель. Однако теплый циклон начал уходить на восток, а на смену ему стали проникать холодные воздушные массы. Что и вызвало грозу.

Снежная гроза последний раз была в столице 26 декабря 2011 года. До этого необычное явление можно было наблюдать в декабре 2006 года.

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