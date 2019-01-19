Оскандалившаяся из-за Крыма Лолита попала под суд

Исковое заявление было зарегистрировано 15 января

Певица Лолита Милявская задолжала почти 760 тысяч рублей по оплате услуг ЖКХ. В связи с этим ТСЖ "Большие Каменщики" требует взыскать с нее эту сумму.

Лолита задолжала "за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества" жилого дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рублей. Это долг за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016-го, а также пени за период с 11 мая 2014-го по 9 июня 2017 года в размере 148 тысяч 295 рублей.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой, исковое заявление было зарегистрировано в суде 15 января. Однако его оставили без движения для устранения процессуальных недостатков в иске, сообщает Агентство "Москва".

Ранее певица попала в скандал из-за своего заявления о Крыме. В интервью каналу "Крючок.TV" она отметила, что для нее полуостров остался украинским. По ее словам, она часто приезжает туда и выступает там на украинском. Узнав о негативной реакции в России на это заявление, артистка посоветовала посмотреть все интервью и не выдергивать слова из контекста.

В декабре 2018 года стало известно, что Лолита отказывается гасить долг, возникший из-за просроченных платежей за капремонт. По ее словам, ремонт дома запланирован только на 2041 год. Кроме того, звезда эстрады считает сумму завышенной в несколько раз. Она предположила, что к 2041 году по требованию коммунальщиков заплатит стоимость нового дома. Кроме того, певица не уверена, что доживет до этого времени. Теперь артистка также готовит обращение в суд.

Несколько лет назад коммунальщики уже подавали в суд на певицу за долги. В тот раз суд встал на их сторону. Кроме того, Лолита судилась с управляющей компаний в Болгарии, где у нее есть квартира.