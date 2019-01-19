В Крещение освятили четыре океана Земли

Это сделали священники РПЦ

Православные отмечают 19 января Крещение господне или Богоявление. В крещенский сочельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды в Храме Христа спасителя, передает "ТВ Центр".

А Священники Русской православной церкви в разных концах света освятили все четыре океана Земли. В традиционных ночных купаниях приняли участие тысячи россиян.

Каждый год паломники из разных городов приезжают в долину Красных пещер в Крыму, близ Симферополя. Про это место в народе ходят легенды. Температура воды здесь даже зимой - около 10 градусов. В праздник людей особенно много. Очереди из желающих окунуться собирались и в Москве. Проруби были открыты почти на всех водоемах.