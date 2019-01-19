Зеленский рассказал о пережитом унижении от Порошенко

Кандидаты в президенты поговорили о юморе

В декабре 2018 года кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим украинским лидером Петром Порошенко. По словам комика, глава государства сам пригласил его, чтобы выяснить, собирается ли юморист составить ему конкуренцию в борьбе за кресло президента.

На это артист ответил, что "думает". "Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю. Он объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь", - рассказал Зеленский о разговоре с Порошенко в интервью "Украинской правде".

По словам комика, он ответил украинскому лидеру, что это "юмор, который отражает общество", сообщает РИА Новости. Также Зеленский подчеркнул, что при помощи юмора можно дать понять любому руководителю страны, "где он живет и в какой ситуации".

В конце прошлого года Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины. Позднее он даже высмеял "смерть" Порошенко. Комик записал пародийный ролик, в котором похоронил действующего президента. В прощальной речи актер перечислил обещания главы государства и выразил сожаление, что тот не успел многого наобещать.

При этом, в ролике предать земле тело не удалось, так как на месте погребения будет построен жилой комплекс по решению самого главы государства. А сжиганию в крематории препятствуют высокие цены на газ, за которые Петру Порошенко "и так гореть в аду".