Появилось видео смертоносного взрыва в Мексике

​В момент происшествия рядом находились около 300 человек

Не менее 20 человек погибли, более полусотни получили ранения при взрыве трубопровода с топливом в Мексике, сообщает "ТВ Центр".

Трагедия произошла на месте нелегальной врезки в магистраль. В тот момент, когда прогремел взрыв, там собрались около 300 человек, которые пришли, чтобы наполнить канистры бесплатным топливом. Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь.

Жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали. Это уже не первый случай незаконной врезки в топливный трубопровод в Мексике. Правительство страны в начале года объявило войну похитителям горючего. Все нефтеперегонные заводы и участки по транспортировке охраняются военными.