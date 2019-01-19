"Опять москали": Порошенко вновь обвинил Россию

Томос назвали "Законом о церковном рейдерстве".

Глава украинских раскольников митрополит Епифаний заявил о независимости от Константинополя. Хотя текст томоса говорит об обратном. На том же настаивает и президент Порошенко, призывая не верить провокаторам, которые утверждают иное. Глава государства собственным примером показывает, как нужно поступать с теми, кто придерживается противоположных точек зрения. И это касается не только религии. Услышав на встрече с населением неудобный вопрос о борьбе с коррупцией, он ответил националистическим лозунгом.

В день воссоединения Украины с Россией речь идет о событиях 1654 года, когда гетман Богдан Хмельницкий попросил царя Алексея Михайловича защитить жителей Малороссии от геноцида поляков, президент Петр Порошенко отношения братских народов пытается разорвать окончательно. Очередная остановка томос-тура - Черкассы, где глава государства открывает памятник Василию Липкивскому. Первому украинскому раскольнику. Порошенко заметил, что тогда ему помешала Москва. Собравшихся людей, правда, больше интересовали не уроки истории, а насущные проблемы. В которых, по словам Порошенко, опять виноваты "москали", передает "ТВ Центр".

Из толпы прозвучал вопрос: "когда начнете бороться с коррупцией"?

"Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат: "Слава Украине! Это вам ответ, пан провокатор!", - подчеркнул президент Украины.

Разбирающиеся в делах духовных уличили во лжи, а может, просто в некомпетентности, главу раскольничьей церкви Епифания, который утверждает, что не зависит от Константинополя. Де-юре - зависимость во всем. "Новой церкви" даже не доверили самостоятельно сочинить устав. Столь поддерживаемая государством раскольничья церковь начинает деятельность с нарушения закона. Таково заключение украинского Института религиозной свободы. Специалисты изучили принятый радой документ, позволяющий менять юрисдикцию религиозных общин.

"Общий подход, предложенный проектом Закона № 4128, содержит признаки неоправданного вмешательства государства во внутренние дела религиозных общин, необходимость которого в демократическом обществе является сомнительной, а также может привести к нарушениям международных обязательств Украины в сфере обеспечения свободы совести и религии", - отметили юристы.

Документ уже прозвали "Законом о церковном рейдерстве". Ведь задача Порошенко - сделать новую религиозную структуру доминирующей.

"Законопроект не только позволит ура-патриотам проводить рейдерские захваты имущества Украинской православной церкви - единой канонической православной церкви на Украине, но и усилит раскол в обществе. Власть, приняв дискриминационный в отношении верующих УПЦ закон, грубейшим образом нарушила гарантированное конституцией Украины право на свободу мировоззрения и вероисповедания, узаконила таким решением гонения и преследования в отношении УПЦ", - отметил лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

Гонения и преследования - частые слова в докладе Human Rights Watch. Международная правозащитная организация подвела итоги прошлого года, который на Украине ознаменовался многочисленными нападениями на критиков власти и журналистов.

"Власти придерживались курса на ограничение свободы выражения мнений, свободы информации и свободы СМИ, оправдывая его необходимостью противостоять российской агрессии на востоке страны и антиукраинской пропаганде Кремля", - сказали в организации.

Общее отношение украинской власти к России сегодня предельно четко сформулировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Цивилизованный мир прекрасно понимает, что Россия - это оккупант и агрессор. Мы сейчас свели отношения с Россией к минимуму, никто не может претендовать на какую-то нормальность наших отношений. Этого не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", - сказал Климкин.

Из почти 400 договоров между Россией и Украиной разорвано уже без малого 50, в том числе, ключевой договор о дружбе, не без гордости отчитывается глава МИД Украины. Еще столько же прекратят действие в ближайшее время. На подобную риторику отреагировал официальный представитель нашего МИД.

"Это не только недальновидно, но разрушительно для экономики прежде всего Украины. Удар от диких действий киевского режима принимает на себя украинский народ", - сказала Мария Захарова.

Двуличность - отличительная черта украинских политиков. Ни Климкин, ни кто-либо другой не признаются, как рассчитывают на российский газ. Чтобы сохранить свою транзитную роль, Киев подговаривает Бухарест выступить в Европарламенте с инициативой остановки строительства Северного и турецкого потоков.