В Приморье рассказали, как нырять в прорубь на Крещение

Специалисты советуют после омовения переодеться в сухую теплую одежду и согреться горячим чаем

В Хабаровском крае в субботу по-крещенски морозно. Но сильных верой и духом людей это не останавливает. Погружение в прорубь не стали пропускать даже семьи с детьми. Жителям Камчатки с погодой повезло больше. На термометрах комфортные минус один градус. В столице региона самое популярное место, где каждый год оборудуют крещенскую купель - Авачинская бухта.

Крещенские морозы в этом году ударили не в полную силу. Оттого желающих совершить таинство погружения в купель еще больше. У проруби в Амурском заливе скопилась очередь из десятков горожан, сообщает "ТВ Центр".

Одни скрупулезно соблюдают традиции перед входом в иордань, другие из обжигающе ледяной воды выныривают как можно быстрее. Несмотря на небольшой минус на градусниках, ночные погружения в холодную воду – все-таки экстремальное занятие. Мерзнут даже закаленные чемпионы по зимнему плаванию.

"Даже у чемпионов мерзнут ноги? Конечно мерзнут, а вы что думали", - рассказала чемпионка мира по зимнему плаванию Елизавета Чижова.

Как можно быстрее переодеться в сухую теплую одежду и согреться горячим чаем. Это советуют специалисты. Для владивостокцев приготовили еще и дальневосточную уху. Тысяча порций разлетелась за пару часов.

Из-за не стандартно теплой зимы лед на акватории окреп не везде. Поэтому количество морских купелей в этом году значительно меньше. Здесь на центральной набережной ледовое поле достаточно устойчивое, толщина около 20 сантиметров.

Тем не менее отряд МЧС дежурит и на акватории, и непосредственно у проруби. В полной водолазной экипировке, они готовы приступить к спасению в любой момент.

"Мы страхуем. Потому что всякое может случиться. Может судорогой сведет ногу или еще что", - отметил спасатель Андрей Дорохов.

Ночью и уже утром - в храмах торжественные службы по случаю одного из главных православных праздников. На Литургию прихожане приносят пустые емкости, чтобы набрать в них крещенскую воду.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток