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В редакции украинской газеты произошла стрельба

10:51
  • суббота
  • 19 января 2019

Очередное нападение на журналистов в незалежной

Неизвестные устроили стрельбу в редакции газеты "Новый день" в украинском Херсоне. Сначала кто-то распылил в пресс-центре газ, а затем из коридора начали стрелять по людям, сообщает "ТВ Центр"

Обошлось без пострадавших. Что стало причиной конфликта, неясно. Полиция ведет проверку. Как отметили в Национальном союзе журналистов Украины, за последние два года в стране зафиксировано более 150 случаев нападений на работников СМИ. Но никто наказан не был. Подобные ситуации украинские власти стараются не замечать.

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