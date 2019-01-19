В редакции украинской газеты произошла стрельба

Очередное нападение на журналистов в незалежной

Неизвестные устроили стрельбу в редакции газеты "Новый день" в украинском Херсоне. Сначала кто-то распылил в пресс-центре газ, а затем из коридора начали стрелять по людям, сообщает "ТВ Центр".

Обошлось без пострадавших. Что стало причиной конфликта, неясно. Полиция ведет проверку. Как отметили в Национальном союзе журналистов Украины, за последние два года в стране зафиксировано более 150 случаев нападений на работников СМИ. Но никто наказан не был. Подобные ситуации украинские власти стараются не замечать.